В Киеве горела квартира: в огне погиб мужчина

Погибшему было около 45 лет

/ Фото: Информатор

В Киеве в субботу на улице Рокоссовского 3-В произошел пожар, вследствие которого погиб мужчина. Инцидент случился около 22:00 в квартире жилого дома. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Издание информирует, что погибшему было около 45 лет, а подробности о причинах происшествия пока устанавливаются.

Известно, что очевидцы и соседи погибшего сообщили, что в доме постоянно происходили пьяные застолья.

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Ранее столичные спасатели сообщили подробности пожара в жилой многоэтажке на улице Тычины, 16/2, на Березняках, который произошел вечером, 17 октября.

Не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина.

Новости "Сегодня" сообщали, что в начале осени Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне.

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