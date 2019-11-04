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В Киеве горела квартира в жилой высотке: пострадала женщина (видео)

4 ноября, 15:20

В ходе тушения пожара были эвакуированы четыре человека, одна женщина отравилась угарным газом

Архивное фото

Архивное фото / Фото: ГСЧС

В Киеве в понедельник, 4 ноября, произошел пожар в квартире жилой высотки на проспекте Героев Сталинграда, 49Б, в Оболонском районе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

По данным спасателей, сообщение о пожаре на девятом этаже девятиэтажки поступило в 12:51. Во время происшествия хозяев в помещении не было.

В 13:19 бойцы локализовали пожар, а в 13:25 – ликвидировали.

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"Во время тушении пожара по лестничной клетке были выведены на безопасное расстояние четыре человека. Еще одна жительница дома самостоятельно обратилась к работникам медицинской службы с жалобой на самочувствие", - говорится в сообщении.

Ее госпитализировали в городскую больницу с подозрением на отравление угарным газом.

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На месте происшествия было задействовано четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава. Причина возникновения пожара выясняется.

Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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Киев оболонь пожары

Источник: Сегодня

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