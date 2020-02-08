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В Киеве горела СТО: есть пострадавшие

8 февраля, 01:51

Предварительно, взорвалась бочка с горюче-смазочными веществами

Видео: kiev.informator.ua

В Деснянском районе Киева по адресу улица Оноре де Бальзака, 38 произошел пожар. Огонь охватил одноэтажное здание, в котором находилась станция технического обслуживания. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает Информатор.

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Когда прибыли пожарные, то огонь уже полностью охватил здание. Спасатели незамедлительно приступили к ликвидации возгорания. Однако во время тушения произошел взрыв из-за которого пострадал пожарный. Предварительно, взорвалась бочка с горюче-смазочными веществами.

Пострадавший спасатель получил ожоги руки и лица. Его госпитализировали в больницу. Пожар ликвидировали. На месте работали две единицы техники, а также полиция и медики. Подробности случившегося устанавливаются.

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Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Также мы писали, что Кабмин хочет в 1000 раз увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно на территории депо в Дарницком районе столицы произошел масштабный пожар – загорелся один из недействующих ангаров. Пламя бушевало на площади 100 квадратных метров.

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Киев СТО огонь пожары

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