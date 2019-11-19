В Киеве горела жилая высотка: спасатели эвакуировали людей

Возгорание произошло в общем коридоре, с этажа вывели на свежий воздух пять человек

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве утром во вторник произошел пожар в жилой девятиэтажке на улице Смолича, 6в в Голосеевском районе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Вызов о пожаре поступил спасателям в 6:19.

"Возгорание произошло в общем коридоре четвертого этажа с распространением огня на входные двери двух соседних квартир. В ходе разведки с данного этажа на свежий воздух были выведены пять человек. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось вовремя предотвратить распространение огня на жилые квартиры", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Реклама

В 6:50 пожар был локализован, а уже в 06:59 – ликвидирован.

На месте происшествия работали четыре единицы основной и специальной техники и 18 человек личного состава. Причина возникновения пожара устанавливается. К счастью, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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