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В Киеве горели машины в гаражах

31 января, 10:14

Площадь пожара в гаражном кооперативе составила около 100 кв. метров

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве утром в пятницу, 31 января, произошел пожар в гаражном кооперативе на улице Полесской, 7 (Дарницкий район). Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение о ЧП поступило пожарным в 7:30. По прибытию, пожарные установили, что горят гаражи, в которых находятся автомобили. При проведении разведки бойцы обнаружили два газовых баллона, которые сразу же вынесли на безопасное расстояние.

В 8:29 спасатели локализовали возгорание на площади 100 кв. м и в 8:39 – ликвидировали.

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На месте работали 18 человек личного состава и четыре единицы техники.

Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, ранее на окраине Киева произошел масштабный пожар в магазине мебели. Также сообщалось о пожаре возле церкви на Петропавловской Борщаговке.

В последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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машины гаражи пожары

Источник: Сегодня

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