В Киеве горело админздание возле Майдана (фото)

Пожар произошел на Крещатике, 12, где расположено Управление туризма и промоций КГГА

В Киеве в понедельник, 27 июля, в административном здании на Крещатике, 12, в котором расположено Управление туризма и промоций городской государственной администрации, произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение по пожаре поступило спасателям в 8:26. По прибытии пожарные установили, что возгорание возникло в серверной на втором этаже шестиэтажного здания, которое сопровождалось сильным задымлением.

В 8:53 возгорание ликвидировали.

Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, что на минувшей неделе произошел жуткий пожар на Троещине. Там загорелась квартира в жилом домена улице Закревского, в результате пожара погибла женщина-инвалид.

Кроме того, в столичной новостройке на улице Стеценко произошел серьезный пожар. Жители комплекса были эвакуированы и находились на безопасном расстоянии, а полиция перегородила проезд во двор и никого не пропускала.

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