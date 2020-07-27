Українська
$ 27,76
32,22
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в Киеве
  3. Происшествия

В Киеве горело админздание возле Майдана (фото)

27 июля, 11:03

Наталья Руда Наталья Руда

Пожар произошел на Крещатике, 12, где расположено Управление туризма и промоций КГГА

В Киеве в понедельник, 27 июля, в административном здании на Крещатике, 12, в котором расположено Управление туризма и промоций городской государственной администрации, произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение по пожаре поступило спасателям в 8:26. По прибытии пожарные установили, что возгорание возникло в серверной на втором этаже шестиэтажного здания, которое сопровождалось сильным задымлением.

В 8:53 возгорание ликвидировали.

Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, что на минувшей неделе произошел жуткий пожар на Троещине. Там загорелась квартира в жилом домена улице Закревского, в результате пожара погибла женщина-инвалид.

Кроме того, в столичной новостройке на улице Стеценко произошел серьезный пожар. Жители комплекса были эвакуированы и находились на безопасном расстоянии, а полиция перегородила проезд во двор и никого не пропускала.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Киев Крещатик пожар

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве нашли мертвым пропавшего главу общественной организации: подробности
В Киеве нашли мертвым пропавшего главу общественной организации: подробностиПроисшествия
Стало известно, кто подбросил взрывчатку в урну у метро Киева
Стало известно, кто подбросил взрывчатку в урну у метро КиеваПроисшествия
Под Киевом на глазах у семилетнего сына расстреляли бизнесмена
Под Киевом на глазах у семилетнего сына расстреляли бизнесменаПроисшествия
Захват заложника в Полтаве:
Захват заложника в Полтаве: "террорист" едет в сторону КиеваДругие регионы
По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организации
По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организацииПроисшествия
Под Киевом полицейские нашли 10 пропавших детей: фото
Под Киевом полицейские нашли 10 пропавших детей: фотоПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять