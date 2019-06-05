В Киеве горело общежитие завода "Антонов"

Во время тушения эвакуировали жильцов

Фото: ГСЧС.

В Киеве утром 5 июня произошел пожар в общежитии на улице Туполева, 5-А в Святошинском районе. В этом здании расположено общежитие авиазавода "Антонов".

По данным ГСЧС столицы, огонь вспыхнул в одной из комнат на пятом этаже, спасателей на место происшествия вызвали в 11:35. Во время тушения спасатели эвакуировали пять человек.

В 11:57 пожар на площади 5 кв. м был ликвидирован. Огонь повредил личные вещи, закопчены стены помещения. Погибших и травмированных нет. Причины возникновения пожара выясняются.

Напомним, в результате масштабного пожара на птицефабрике "Ясенсвит" в Васильковском районе под Киевом, который произошел во вторник, 4 июня, погибли 150 тысяч кур.

Ранее сообщалось, что в столице произошел мощный пожар на Максимовича, 10. На месте работали 12 единиц спецтехники 50 человек личного состава. Также в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей жены на седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сержа Лифаря в Деснянском районе.

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