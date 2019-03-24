В Киеве горело трехэтажное здание, есть пострадавшие
Огонь был разведен в трех местах, что спровоцировало масштабное возгорание
В Киеве на Дарнице случился пожар – горело трехэтажное здание, в результате чего пострадали три человека.
Об этом сообщает "Информатор".
Возгорание произошло по адресу улица Юрия Шевелева, 100 в заброшенном трехэтажном здании, а горело одновременно в трех местах. Как стало известно, бездомные решили развести сразу не один костер для согрева, но огонь распространился на большое количество мусора и начался пожар.
В итоге один из виновников случившегося самостоятельно прибежал в пожарную часть, которая находится рядом и сообщил спасателям об инциденте. Сотрудники ГСЧС оперативно прибыли по адресу и полностью ликвидировали возгорание. По словам спасателей, ранее в здании находился детский сад, но уже длительное время оно пустует и бездомные часто случайно устраивают там пожары.
На место происшествия прибыли медики, которые на месте оказали помощь троим пострадавшим и госпитализировали их.
Как сообщалось, 19 марта на Демеевском рынке произошел масштабный пожар. На место пожара выезжали три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава Киевского гарнизона.
Также мы писали, что жители левобережных районов Киева с приходом весны страдают от частых травяных пожаров возле озер. При этом траву злоумышленники поджигают ради забавы, а выжигание сухостоя заканчивается гибелью птиц и животных. Как наказать поджигателей за пожары на сухостоях.
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