В Киеве горит 9 цистерн с нефтепродуктами, слышны взрывы

К ликвидации пожара привлечено 75 человек личного состава и 15 единиц техники

В Деснянском районе Киева на территории автостоянки состоялось возгорания 9 автоцистерн с горючим, сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Киевской горгосадминистрации.

"На ул. Вискозная, 3, в Деснянском районе, на территории автостоянки состоялось возгорания автоцистерн с горючим. Сейчас горят 9 автоцистерн, с последующим разливом горючего на 500 кв. м", – говорится в сообщении, обнародованном мэрией в воскресенье вечером.

В КГГА подчеркнули, что в результате сильного пожара, возможно задымление на территории Деснянского и Дарницкого районов города.

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К ликвидации пожара привлечено 75 человек личного состава и 15 единиц техники ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве и отделения спасателей КАРС "Киевская служба спасения". Ликвидация пожара продолжается.

Позже стало известно, что возникшее в воскресенье вечером в Деснянском районе Киева на территории автостоянки возгорание 9 автоцистерн с горючим ликвидировано, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 23:48 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Во время тушения пожара поезд с топливом был отбуксирован.

В ГСЧС подчеркнули, что жертв и пострадавших нет.

Напомним, поздно вечером 3 сентября во дворе жилого дома на бульваре Перова, 25в в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

Также новости "Сегодня" писали, что 5 сентября около полуночи в центре Киева произошел пожар. На улице Владимирской, 69 дотла сгорел автомобиль Audi А7. Спасатели оказались на месте буквально за несколько минут, но от машины уже не осталось фактически ничего. Происшествие привлекло внимание жителей соседних домов. Они рассказали, что за рулем Audi ездил старший сын экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

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