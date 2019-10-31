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В Киеве горит исторический дом: подробности

31 октября, 22:21

Александр Марущак

Чтобы к дому подъехала пожарная техника, движение транспорта по улице Пирогова перекрыли, водителей просят ехать в объезд

/ Фото: Сегодня

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В центре Киева горит жилой дом, недалеко от станции метро "Университет".

"Возгорание произошло в шестиэтажном жилом доме по улице Пирогова, 2 – загорелась крыша. Сообщение о пожаре поступило около 21:30. На месте работают пожарные. Из дома срочно эвакуировали 40 жильцов. Тушения пламени продолжается", – рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Чтобы к дому подъехала пожарная техника, движение транспорта по улице Пирогова перекрыли, водителей просят ехать в объезд.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Заметим, что здание на Пирогова 2/37, известно как Жилой дом сотрудников наркомхоза УССР, 1934-1936 гг. и он является памятником национального значения.

Построенный по проекту архитектора Г. Шлаканева дом отражает характерные для этого периода поиски образа архитектурной формы через приемы и элементы классицизма.

Основная часть сооружения расположена на улице Пирогова.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.

Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям. Последний громкий случай произошел тоже в Одессе. Там сгорел отель "Токио Стар", в нем погибли девять человек, еще 10 пострадали.

Не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина. Из-за сильного задымления из квартиры этажом выше эвакуировали маму и двоих детей.

Напомним, что ранее в киевском Гидропарке ночью в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

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Киев дом крыша огонь пожары

Источник: Сегодня

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