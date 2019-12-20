В Киеве горит многоэтажка: есть жертвы

Во время пожара спасатели эвакуировали 15 человек, а также спасли 4 человека

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В Киеве в Подольском районе произошел пожар в 16-этажном жилом доме, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает на прессслужба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в 20:25 в службу спасения "101" поступило сообщание о пожаре, который возник в жилом доме на Квитневом переулке.

На место происшествия немедленно были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло в одной из квартир на 9-м этаже и сразу начали эвакуацию людей с верхних этажей.

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Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В 21:19 сотрудники ГСЧС локализовали пожар. Ликвидация возгорания продолжается.

"По предварительным данным, во время пожара спасатели спасли четыре человека и 15 человек эвакуировали. Также во время разведки в квартире пожарные обнаружили тела двух человека", – говорится в сообщении.

На месте задействовано десять единиц основной и специальной пожарно-рятуавальнои части, а также 27 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в Киеве в ночь на пятницу, 20 декабря, произошел пожар на ул. Двинской, 15, в Днепровском районе в заброшенном одноэтажном здании. В итоге пожар перекинулся также и на рядом расположенный мебельный склад. Местные жители также сообщают, что слышали на месте ЧП сильный взрыв, от которого в близлежащих домах дрожали окна.

Ранее в Киеве во время тушения пожара на улице Братиславской, 8, бойцы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице спасли мужчину.

Также в Киеве горел детский сад. В результате инцидента погиб мужчина.

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