Сделать стартовой
26,19
29,83
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве на Окружной горит склад секонд-хенда: новые фото и видео

26 июня, 22:02

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет

В Киево-Святошинском районе столичного региона горит склад с секонд-хендом.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В 19:30 в с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд-хендом (размер склада 150х150 м) на площади 2500 м2", - отмечают в ГСЧС.

Также сообщают, что жертв и пострадавших нет.

Ранее утром во вторник, 25 июня, в Киеве произошел пожар на Рейтарской, 9. Пожар вспыхнул в двухэтажном здании старой постройки, в котором находятся офисы, в 4:00 и быстро распространился по деревянным перекрытиям дома.

Напомним, ранее в Буче произошел масштабный пожар на складе секонд-хенда. Последний раз такой сильный пожар в этом городе бушевал в 2015 году, когда в Буче горела емкость с уайт-спиритом. Тогда сгорело три стареньких авто, которые стояли под стенкой у гаража.


Видео: Видео: @sativamarina

Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек. за прошлый год в огне погибло 2009 человек, из них — 47 детей. В 2017-м смертей было меньше — 1819 человек. В то же время спасателям удалось вырвать из лап огня 2335 человек, в том числе и 350 детей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, видео, пожар, окружная, борщаговка, склады, секонд-хенд

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве на Окружной горит склад секонд-хенда: новые фото и видео". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве вспыхнул сильный пожар: на место едут спасатели

Сегодня, 20:31

На место едут значительные силы ГСЧС и пожарные

Пожар в Нотр-Даме: самая страшная версия отпала

Сегодня, 18:30

Следователи уверены, что возгорание было случайным

"Я должен извиниться": Кличко раскрыл новые подробности пожара, в котором едва не погиб

Вчера, 21:02

Знаменитый боксер заверил, что с ним и его близкими все в порядке, и расплылся в благодарности пожарным

В Ровно ликвидируют серьезный пожар на мусорной свалке

Вчера, 20:53

Смрадный дым горящих отходов накрыл целый микрорайон

Стало известно, как "наказали" менеджмент "Аэрофлота" за крушение SSJ-100 в Шереметьево

Вчера, 15:37

Это предусматривают правила компании, заявил ее гендиректор Виталий Савельев

Израиль ответил Сектору Газа за "обстрел" огненными шарами

Вчера, 10:51

Запущенные шары стали причиной по меньшей мере четырнадцати пожаров на территории Израиля

Стороженко: "Если Ярославский захочет принять участие ..."

12 хитростей и советов для тех, кому некогда заниматься уборкой

Новая первая леди Украины: что известно о Елене Зеленской?

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Кто стал самой красивой женщиной года по версии журнала People

Медведева, Загитова, Туктамышева. Их зажигательный отпуск

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

50 способов перенести жару [инфографика]

Путин получил важную победу в Молдове: станет ли Украина жертвой

Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Этот автомобиль — лучший атрибут холостяка

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Сегодня, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

Вчера, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

24 июня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

24 июня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Без химии: 10 народных средств от комаров

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Пока в Украине аномальная жара, Россию засыпает снегом (фото)
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь