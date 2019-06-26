В Киеве на Окружной горит склад секонд-хенда: новые фото и видео
Жертв и пострадавших в результате происшествия нет
В Киево-Святошинском районе столичного региона горит склад с секонд-хендом.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"В 19:30 в с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд-хендом (размер склада 150х150 м) на площади 2500 м2", - отмечают в ГСЧС.
Также сообщают, что жертв и пострадавших нет.
Ранее утром во вторник, 25 июня, в Киеве произошел пожар на Рейтарской, 9. Пожар вспыхнул в двухэтажном здании старой постройки, в котором находятся офисы, в 4:00 и быстро распространился по деревянным перекрытиям дома.
Напомним, ранее в Буче произошел масштабный пожар на складе секонд-хенда. Последний раз такой сильный пожар в этом городе бушевал в 2015 году, когда в Буче горела емкость с уайт-спиритом. Тогда сгорело три стареньких авто, которые стояли под стенкой у гаража.
Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек. за прошлый год в огне погибло 2009 человек, из них — 47 детей. В 2017-м смертей было меньше — 1819 человек. В то же время спасателям удалось вырвать из лап огня 2335 человек, в том числе и 350 детей.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве на Окружной горит склад секонд-хенда: новые фото и видео". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве вспыхнул сильный пожар: на место едут спасатели
На место едут значительные силы ГСЧС и пожарные
"Я должен извиниться": Кличко раскрыл новые подробности пожара, в котором едва не погиб
Знаменитый боксер заверил, что с ним и его близкими все в порядке, и расплылся в благодарности пожарным
В Ровно ликвидируют серьезный пожар на мусорной свалке
Смрадный дым горящих отходов накрыл целый микрорайон
Стало известно, как "наказали" менеджмент "Аэрофлота" за крушение SSJ-100 в Шереметьево
Это предусматривают правила компании, заявил ее гендиректор Виталий Савельев