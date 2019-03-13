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В Киеве группа аферистов обманула людей на 70 млн гривен

Сегодня, 15:36

Злоумышленники выуживали из населения деньги с помощью сайта в интернете

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
В Киеве группа аферистов обманула людей на 70 млн гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/04f/589/5c504f589b9d0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/04f/589/5c504f589b9d0.jpg Происшествия Злоумышленники выуживали из населения деньги с помощью сайта в интернете

Столичные правоохранители совместно с Киевской местной прокуратурой пресекли деятельность преступной группы, которая обманула как минимум 16 человек на 70 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Преступники действовали на территории нескольких городов страны, а один из их офисов располагался в столице. Участники группы во главе с 43-летним мужчиной наживались на гражданах путем сообщения им о якобы гарантированной возможности получения сверхприбылей на международном финансовом рынке через созданную организацию – финансовую пирамиду "Forex Trend".

Чтобы реализовать схему, злоумышленники создали интернет-сайт, на котором потенциальным вкладчикам предлагалось инвестировать деньги. После регистрации и авторизации на сайте инвесторам предоставлялся личный электронный кабинет, через который предлагалось осуществить денежный взнос. Мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя тем, что чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов.

После этого преступники за счет денег вкладчиков проводили финоперации на международном финансовом рынке. При этом созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными денежными средствами.

Также фигуранты аферы подыскивали лиц для создания субъектов хозяйственной деятельности и через их банковские счета выводили денежные средства "инвесторов". Таким образом, мошенники выудили у людей более 70 млн гривен. В уголовном производстве потерпевшими признаны 16 граждан.

Трех организаторов сделки установили. Теперь им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УКУ. В связи с тем, что указанные лица скрываются от правоохранителей, они объявлены в розыск и получено разрешение на их задержание. На их имущество наложен арест.

Ранее в Харькове правоохранители задержали двух мужчин, которые грабили квартиры в городе. 

Также сообщалось, что неизвестные ограбили квартиру на столичной Борщаговке, украв, кроме ценных вещей, даже собаку. 

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Тег Киев, афера, мошенники, брокер

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