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В Киеве группа парней жестоко избивает детей

16 июня, 11:38

Наталья Руда Наталья Руда

Жители Отрадного пишут в социальных сетях об инцидентах

Жители Отрадного сообщают о случаях избиения детей группой молодых людей. Об инцидентах сообщается в паблике "Мой Отрадный" в Facebook.

"В Соломенский районе Киева (Отрадный) группа молодых людей (больше 20 человек) избивает подростков. Днем 12 июня группа молодых людей избила подростков на улице Академика Белецкого, 18. В ходе собственного расследования родителями пострадавших выяснилось, что ребята занимаются подобным регулярно. Позанимавшись спортом в парке Отрадный, "банда" выходит в город и продолжает отрабатывать удары, на беззащитных подростках", - говорится в сообщении Андрея Суворова.

Отмечается, что нападавшие бьют ногами и разбегаются, а также угрожают расправой людям, которые рассказывают об избиениях.

По факту нападения потерпевшие обратились в органы правопорядка с соответствующим заявлением, были сняты побои, зафиксированы травмы.

Напомним, в Киеве две ученицы школы №211, которая находится на Оболони, жестоко избили школьницу.

Ранее в Одесской области полицейские задержали двоих подростков, которые подозреваются в жестоком избиении бездомного мужчины ради забавы.

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Киев избиение подростки

Источник: Сегодня

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