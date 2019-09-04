В Киеве грузовик насмерть сбил мужчину с велосипедом

Фото: espreso.tv

В Киеве произошло смертельное ДТП на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе. Там мужчина, которому было около 60 лет внезапно выскочил на дорогу, где его сбил грузовик, сообщает "Еспресо".

По словам водителя фуры, мужчина около 60 лет с велосипедом внезапно выскочил на дорогу, он не смог мгновенно остановить многотонный транспорт. От полученных травм мужчина скончался на месте. Обстоятельства смертельного ДТП будут выяснять следователи.

Отметим, что в конце августа в Киеве пешеход также отказался под колесами грузовика и погиб на месте происшествия. Грузовик, который сбил погибшего, скрылся с места, не дождавшись полиции и медиков.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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