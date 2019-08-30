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В Киеве грузовик насмерть сбил пешехода

30 августа, 07:30

После наезда мужчину откинуло на встречный автобус

В Киеве на Броварском проспекте грузовик насмерть сбил мужчину, который перебегал дорогу в запрещенном месте. Об этом сообщает "Информатор".

Жуткое ДТП произошло около 02:30. Как рассказали очевидцы, грузовик двигался в сторону метро "Черниговская". В этот момент мужчина перебегал проезжую часть и попал под машину. От удара пешехода откинуло на пассажирский автобус, который ехал в противоположном направлении.

В результате аварии пешеход погиб – он скончался до приезда "скорой". Ни пассажиры автобуса, ни водитель не пострадали. Личность погибшего пока не установили, но прохожие рассказали, что на вид ему до около 40 лет.

Отметим, что грузовик, который первым сбил погибшего, скрылся с места, не дождавшись полиции и медиков.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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