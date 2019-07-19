ФОТОФАКТ. В Киеве грузовик провалился в огромную яму у жилого дома

Огромный провал образовался под окнами жилого дома

Фото: Киев Оперативный

В Киеве грузовик провалился в огромную яму у жилого дома на бульваре Верховной Рады. Соответствующие фото опубликовал "Киев Оперативный" в своем паблике в Facebook.

"А что, на БВС выборы не проводятся? Где те кандидаты, которые стремятся за месяц все починить?" – говорится в подписи к фото.

Фото: Киев Оперативный

Ранее сообщалось, что на Демеевской площади под мостом на дороге по направлению к проспекту Лобановского под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму. Инцидент произошел 1 апреля. В машине находился только водитель, он сумел самостоятельно покинуть транспортное средство.

Также новости "Сегодня" писали, что в Соломенском районе столицы маршрутный автобус №69 провалился в яму на улице Василия Липковского и застрял в ней. Также автобусы постоянно застревают в ямах на дороге по улице Елизаветы Чавдар. В КГГА объяснили проблему тем, что в плохом состоянии дороги виноваты застройщики, которые не выполнили свои обязательства и проезжую часть не достроили.

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