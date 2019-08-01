Разлитый бетон дорожники убрали собственными силами в течение часа после инцидента

/ Фото: facebook.com/kievavtodor

В Киеве грузовик залил 800 метров дороги бетоном https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD 2019-08-01T23:48:41+03:00 Происшествия Разлитый бетон дорожники убрали собственными силами в течение часа после инцидента

В Киеве грузовик разлил бетон на более 800 метров улицы Бульварно-Кудрявской Шевченковского района.

Об это сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.

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Дорожники вызвали инспекторов КП "Киевблагоустройство" и работников полиции. На место ЧП приехал представитель компании, которая занимается транспортировкой бетона.

"Мужчина угрожал работникам ДЭУ Шевченковского района и отказался оплачивать уборку разлитого бетона. Полиция составила протокол об административном нарушении, в котором речь не идет о возмещении расходов водителем бетоновоза или компанией. Хотя актом обследования участка улично-дорожной сети четко говорится, что "участок признан загрязненным бетоном", – сказано в сообщении.

Разлитый бетон дорожники убрали в течение часа после инцидента.

"ДЭУ Шевченковского района обратится в суд, чтобы компания-перевозчик бетона возместила причиненный ущерб", – резюмировали в ведомстве.

Напомним, что ранее в Мариуполе бетономешалка протаранила забор.

Также киевлянин пытался заработать 500 гривен и застрял в бетонной дыре.

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