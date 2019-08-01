В Киеве грузовик залил 800 метров дороги бетоном

В Киеве грузовик разлил бетон на более 800 метров улицы Бульварно-Кудрявской Шевченковского района.
Об это сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.
Дорожники вызвали инспекторов КП "Киевблагоустройство" и работников полиции. На место ЧП приехал представитель компании, которая занимается транспортировкой бетона.
"Мужчина угрожал работникам ДЭУ Шевченковского района и отказался оплачивать уборку разлитого бетона. Полиция составила протокол об административном нарушении, в котором речь не идет о возмещении расходов водителем бетоновоза или компанией. Хотя актом обследования участка улично-дорожной сети четко говорится, что "участок признан загрязненным бетоном", – сказано в сообщении.
Разлитый бетон дорожники убрали в течение часа после инцидента.
"ДЭУ Шевченковского района обратится в суд, чтобы компания-перевозчик бетона возместила причиненный ущерб", – резюмировали в ведомстве.
Напомним, что ранее в Мариуполе бетономешалка протаранила забор.
Также киевлянин пытался заработать 500 гривен и застрял в бетонной дыре.
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