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В Киеве "химик" оборудовал в квартире нарколабораторию и хранил оружие (фото)

25 июля, 11:58

Полицейские нашли наркотики и огнестрельное оружие в квартире на Оболони

В Киеве в квартире киевлянина на Оболони правоохранители обнаружили нарколабораторию и изъяли боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"В доме хозяина обнаружили оборудованную лабораторию для изготовления наркотических веществ. В частности оттуда правоохранители изъяли вещества, похожие на амфетамин, конопля в горшках и принадлежности для изготовления запрещенных средств", – говорится в сообщении. 

Кроме того, в квартире фигуранта нашли пистолет-пулемет ППШ и патроны к нему, пакеты с порохом, около 200 патронов калибра 5,3 мм, а также три корпуса гранаты Ф-1. Изъятое направили на экспертизу, по результатам которой было установлено, что найденные вещества являются наркотическими, а оружие является огнестрельным.

Владелец помещения – 36-летний киевлянин, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Сейчас полицейские устанавливают, с какой целью он изготавливал наркотики и для чего хранил оружие и боеприпасы. Мужчина объяснил полицейским, что к изготовлению наркотических веществ его побудило увлечение химией.

Открыты уголовные по ч. 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины

"Теперь "химику", который еще и хранил в квартире боеприпасы, грозит до семи лет лишения свободы", – подытожили в полиции. 

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером. 

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.


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Тег Киев, оружие, наркотики

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