В Киеве хитрого водителя настигла "моментальная карма"

В Киеве водителя, который решил объехать затор по тротуару, настигла "моментальная карма" – он обошел десятки машин, среди которых были и полицейские. Копы включили сирену и бросились в погоню за нарушителем.

Напомним, ранее мы писали об инциденте в Киеве, где произошла погоня, которая закончилась масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – нетрезвый водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.

А в Одессе подозреваемый в совершении убийства, который находился в розыске, бросился на полицейского с топором и пытался сбежать. В результате его застрелили.

А в Ровно во время полицейской погони за нарушителем, которая продолжалась более часа, травмы получили трое стражей порядка.

Патрульные начали преследовать внедорожник, который выехал на трассу Киев – Чоп, двигаясь в направлении Киева и возле села Горбаков Гощанского района заблокировали движение беглецу. Однако тот совершил разворот и поехал в сторону Ровно по встречной полосе.

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