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В Киеве и Днепре раскрыли схему финансирования террористов "ДНР" через аптеки

4 сентября, 15:30

Злоумышленники создали сеть аптек, которые работали на подконтрольной и оккупированной территориях

/ Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала в Киеве и Днепре механизм финансирования террористической деятельности так называемой "ДНР" через реализацию лекарственных средств.

Как сообщает пресс-служба СБУ, с 2015 года фигуранты уголовного дела, часть которых были высокопоставленными чиновниками до 2014 года, создали несколько аптечных сетей. Они были зарегистрированы и действовали как на подконтрольной территории, так и в "ДНР".

"Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки действующему законодательству Украины, злоумышленники систематически перечисляли средства в "налоговые" органы псевдореспублики", – уточнили в СБУ.

/ Фото: СБУ

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По месту жительства и работы фигурантов в столице и в Днепре прошли обыски, в ходе которых были изъяты наличные, слитки драгоценных металлов и другие ценности на сумму более 5 млн грн.

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Также изъяли мобильные телефоны с перепиской по проведению незаконной деятельности, компьютеры и серверное оборудование, на которых хранятся данные о деталях функционирования механизма, документация финансово-хозяйственного характера, свидетельствующие о взаимодействии фигурантов с представителями "ДНР", а также документы по операциям с выводом средств подконтрольных предприятий в теневой оборот.

На данный момент руководителю аптечных сетей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Ранее сообщалось, что следователи Службы безопасности Украины задержали одну из организаторов схемы противоправных поставок пищевой продукции на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и незаконного возмещения НДС из госбюджета.

Также контрразведка Службы безопасности Украины задержали в Запорожской области боевика террористической организации "ДНР".

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Киев СБУ Днепр ДНР

Источник: Сегодня

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