В Киеве и области пьяные водители устраивают концерты и "похищают" детей

За последнее время в столице и Киевской области произошло несколько резонансных происшествий

Фото: патрульная полиция Киевская область

Несмотря на все усилия правоохранителей и высокие штрафы, количество пьяных водителей на дорогах по-прежнему велико.

Только в столице патрульные ежедневно составляют в среднем около трех десятков админпротоколов за вождение в нетрезвом состоянии. В последнее время в Киеве и области с такими нарушителями произошло несколько резонансных происшествий.

"Приз зрительских симпатий" на этой неделе получил водитель внедорожника Hyundai, который устроил ДТП без пострадавших на трассе Киев — Чоп недалеко от столицы. В салоне поврежденного авто кроме водителя патрульные обнаружили его 4-летнюю дочку и мужчину-пассажира. Оба взрослых были пьяны. Водитель согласился пройти тест на драгере: результат — 3,16 промилле (такой уровень может быть, если выпить больше бутылки водки).

"Инспекторы вызвали мать ребенка. По ее словам, мужчина находился в состоянии опьянения уже трое суток, забрал ребенка и не отдавал ей", — сообщили в патрульной полиции Киевской области.

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Но и это был не последний сюрприз. Во время оформления протоколов копы обнаружили в багажнике машины еще одного пассажира.

"Он, вероятно, тоже был нетрезв и отдыхал", — рассказали копы.

А в столице 54-летний мужчина устроил аварию на реке Десенка. Катер, на котором плыл мужчина, по габаритам не проходил под мостом, но водителя это не смутило. Он поплыл напролом, зацепил конструкцию верхней частью корпуса плавсредства. Когда мужчину задержали, выяснилось, что он был пьян. На него составили админпротокол за управление судном в состоянии алкоопьянения. Правда, штраф в таких случаях намного ниже, по сравнению с "сухопутным" — 2550 грн, а не 10 тысяч.

Еще два примечательных случая произошло в Киеве немного раньше. В центре нетрезвый водитель на авто с номерами РФ уснул прямо на дороге. Чтобы достать его из авто, пришлось разбивать стекло. В салоне нашли пустую бутылку водки и женское белье. А на Отрадном задержанный нетрезвый водитель решил порадовать копов и зачитал им рэп о несчастной любви.

В полиции в очередной раз просят жителей не садиться пьяными за руль, ведь речь идет не только о штрафе за нарушение, но и об угрозе жизни окружающих.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с фурой и пассажирским автобусом на 59-м км трассы Киев – Харьков близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области. По данным полиции, двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе, грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Врезавшись в автобус, виновника ДТП протащило вперед и он въехал и "сцепился" еще с одной машиной на обочине дороги.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате аварии погибли девять человек.

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