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В Киеве и области участились нападения на медиков скорой помощи: как защищаются врачи

11 июля, 10:53

На медиков нападают неадекватные пациенты: спасаются с помощью тревожных кнопок

Фото: Сегодня

В Киеве и области участились нападения на медиков из бригад скорой помощи. "Сегодня" узнали, как защищаются врачи.

По данным столичного Центра экстренной медицинской помощи, с начала года в столице совершено восемь нападений на бригады скорой во время их выездов к пациентам. Шесть человек получили различные травмы. Для сравнения, в 2018 году в столице произошло всего девять нападений, при которых пострадало восемь медиков.

Приемам самообороны врачей не учат.

"Для безопасности в мобильных терминалах бригад экстренной медицинской помощи установлены тревожные кнопки. С их помощью они могут сообщить в оперативно-диспетчерский отдел о внештатной ситуации. Автоматически определяется, где бригада сейчас находится. Также на спецавтомобилях скорых установлены видеорегистраторы и GPS-навигаторы", — рассказали "Сегодня" в Центре.

Нападения на врачей происходят не только на выездах, но и в медучреждениях. Недавно в БСП неадекватный мужчина напал с ножом на медперсонал после того, как врачи оказали ему помощь. Его утихомирили сотрудники "Муниципальной охраны" и передали полиции.


Жалуются на участившиеся нападения и в Киевском областном центре экстренной медпомощи. Только в июне их сотрудникам трижды угрожала опасность. Например, в Ирпене скорую вызвали в один из клубов, возле которого был избит 27-летний мужчина.

"Скорая приехала за несколько минут, поскольку вызовы в общественные места имеют приоритет. Но сразу по приезде неизвестный камнем разбил стекло в машине медиков и набросился на водителя. Бригаде удалось обезвредить злоумышленника и вызвать полицию", — рассказали в ЦЭМП.

Водителя после случившегося с многочисленными ушибами, резаными ранами рук и лица госпитализировали. О всех подобных случаях сообщают в полицию.

Напомним, что ранее в Минздраве планировали полностью остановить выделение средств на лечение украинцев, которые не заключили соглашение с семейным врачом. Сейчас таких насчитывает 16 миллионов. "Сегодня" выясняли, откажут ли им в медицинской помощи.


Также мы сообщали о том, что бесплатные лекарства в Украине можно будет получить только по электронному рецепту. То есть те, кто до сих пор не "прикрепился" к определенному врачу, воспользоваться бесплатной госпомощью не смогут.

Также Кабинет министров утвердил план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. Поэтому антибиотики в Украине будут продавать только по рецепту.

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Тег Киев, нападение, медики

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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