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В Киеве иномарка сбила женщину: появились фото и видео

9 июля, 09:27

Пострадавшая и ее подруга пытались перебежать три полосы дороги

На Демеевской площади в Киеве произошло жуткое ДТП - сбили женщину. Она с подругой пыталась перебежать дорогу в неположенном месте, но попала под колеса Nissan. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 21:40 8 июля. Как выяснилось, две пьяные женщины пытались перебежать три полосы дороги в неположенном месте, а потом перелезли через отбойник и пытались проскочить еще три. Но одной из них это не удалось – женщина попала под колеса Nissan.

В результате наезда женщина получила несколько переломов и травмировала голову. По словам сотрудников магазинов, пострадавшая живет в районе Демеевской площади на улице. Медики увезли пострадавшую в карете "скорой".

Отметим, что прямо под местом аварии находится подземный переход. На месте работал экипаж полиции и следственно-оперативная группа.

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег Киев, ДТП, иномарка, женщина, наезд, автомобиль, Демеевская площадь

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