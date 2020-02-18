В Киеве иностранцы избили таксиста и угнали его машину

Пострадавшего забрали в больницу с переломом, а угнанную машину нашли

В дежурную часть Соломенского управления полиции поступила информация о том, что на улице Борщаговской неизвестные избили таксиста и угнали его авто, сообщает полиция Киева.

Правоохранители выяснили, что пострадавший приехал на вызов, припарковал авто и вышел на улицу ждать клиента. В этот момент к нему сзади подбежали незнакомцы, повалили на землю и начали бить. После этого преступники сели в его автомобиль и уехали.

46-летнего киевлянина госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. По предварительному заключению врачей, у мужчины перелом бедренной кости.

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Полицейские разыскали автомобиль потерпевшего, а также лиц, причастных к совершению данного преступления. Фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались 22-летние уроженцы другого государства, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.

Недавно во Львовской области заявили о задержании подозреваемого в убийстве таксиста, случившемся в 2012 году. Сожженный автомобиль водителя тогда обнаружили на окраине Львова. Водителя искали шесть лет, а предполагаемого убийцу – еще дольше.

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