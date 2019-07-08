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В Киеве иностранец устроил стрельбу в ресторане: ранена барменша

8 июля, 12:12

Стрелку удалось скрыться с места инцидента

В Киеве в одном из ресторанов на Троещине мужчина открыл стрельбу в ресторане и серьезно ранил барменшу. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел сегодня ночью около 2:45 в ресторане по адресу улица Теодора Драйзера. Как выяснилось, в заведение настойчиво пытался войти иностранец, но охрана его не пускала. Мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в охранника, но не попал. Но иностранец успел воспользоваться суматохой, и прорвался на кухню. Там он открыл стрельбу: одна из пуль попала в девушку-бармена, и прошла на вылет через плечо. Медики срочно госпитализировали пострадавшую в ближайшую больницу.

После инцидента стрелок выбежал из ресторана и скрыться во дворах Троещины. Сейчас правоохранители разыскивают мужчину.

Новости "Сегодня" писали, что в пятницу у супермаркета на Бессарабской площади Киева произошла стрельба. В полиции сообщили, что один из посетителей конфликтовал с покупателями, затем вышел на улицу, сделал несколько выстрелов вверх и скрылся. Позже появились кадры с места событий.

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Тег Киев, ресторан, стрельба, девушка, иностранец, бармен, ранения

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