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В Киеве иностранец зарезал бывшую жену: фото и видео с места происшествия

14 сентября, 10:04

23-летняя погибшая хотела развестись после 6 месяцев в браке

В Киеве на улице Кирилло-Мефодиевской, произошел трагический инцидент. Иностранец убил свою бывшую жену в одном из подъездов дома. Об этом сообщил Информатор.

Как рассказала бабушка погибшей, несколько лет встречалась, а потом расписалась с азербайджанцем. После 6 месяцев в браке 23-летняя женщина захотела подать на развод. Мужчина был против и начал преследовать ее.

Так, вечером 13 сентября погибшая возвращалась домой, где проживала с родителями. По словам соседей, когда она подбегала к подъезду, за ней гнался мужчина, они кричали. Девушка пыталась быстро попасть в подъезд, но злоумышленник забежал за ней. Сначала он просто размахивал ножом, а погибшая пыталась укрыться от ударов сумкой, а потом мужчина ударил ее в грудь и она упала.

После этого нападавший скрылся с места происшествия. На данный момент его разыскивает полиция. На месте работали патрульные полицейские, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Напомним, ранее на Закарпатье закончили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего жителя Берегово, который в прошлом году совершил два убийства – местной жительницы ромской национальности и своей матери.

Кроме этого, в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

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Киев убийство развод жена иностранец

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