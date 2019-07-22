В Киеве исчезла 34-летняя женщина: полиция просит помочь в поисках

Женщину последний раз видели 6 июля на Лесном

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве.

Киевские правоохранители разыскивают уроженку Николаевской области Екатрину Николюк, 1985 года рождения, которая пропала в столице. Полиция просит помочь в поисках.

"В Деснянское управление полиции с заявлением об исчезновении 34-летней уроженки Николаевской области обратилась ее мать. Она сообщила о том, что 5 июля дочь ушла из арендованной квартиры на проспекте Лесном и до настоящего времени не вернулась", – говорится в сообщении столичного главка Нацполиции.

Правоохранители выяснили, что женщина общалась с матерью по телефону, после чего телефон выключился, а ее с тех пор никто не видел. Исчезнувшая арендовала квартиру с подругой и постоянного места работы не имела. Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, по результатам которых установили, что 6 июля она была на Лесном массиве.

Приметы пропавшей: рост 170 см, темные волосы. На подбородке и под коленом – шрам.

Одета была: кроссовки, джинсы и зеленая футболка.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Всех, кто видел пропавшую и может помочь в установлении его места пребывания, полиция просит обращаться по номерам 102 или дежурной части Деснянского управления полиции: 044-515-87-83, 067-650-69-22.

Ранее сообщалось о розыске 14-летней девочки Юлии Семеняк.

Также в Одесской области не так давно произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке было найдено тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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