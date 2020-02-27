Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,65
26,8

В Киеве ищут 17-летнего парня в черной куртке и кепке

27 февраля, 09:32

Об исчезновении Максима Бабинова сообщили в полиции Святошинского района

Столичные правоохранители разыскивают несовершеннолетнего Максима Бабинова, заявление об исчезновении которого было подано в Святошинском районе.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, парень 2003 года рождения был одет в черную короткую куртку, синие джинсы, кроссовки светлого цвета и черную кепку.

Рост парня 175 см, у него русые короткие волосы и среднее телосложение.

Реклама

При получении любой информации о возможном месте нахождения ребенка просят звонить "102".

Ранее полиция разыскивала парня, который ушел из центра социально-психологической реабилитации детей "Злагода" в Белой Церкви.

В тренде
В Киеве здание посольства России забросали лаптями

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев дети розыск

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве поймали грабителя, отнявшего у мужчины 30 тысяч долларов
В Киеве поймали грабителя, отнявшего у мужчины 30 тысяч долларовПроисшествия
"Туалет на колесах": в Киеве водитель и кондуктор справили нужду на автобус (фото)Происшествия
Под Киевом перекрыли Одесскую трассу из-за стадиона
Под Киевом перекрыли Одесскую трассу из-за стадионаПроисшествия
Массовое ДТП в Киеве на бульваре Дружбы народов: подробности
Массовое ДТП в Киеве на бульваре Дружбы народов: подробностиПроисшествия
Транспортный коллапс: на Академгородке отключились все светофоры
Транспортный коллапс: на Академгородке отключились все светофорыТранспорт
В центре Киева дворник нашел почерневший труп и еле живого мужчину
В центре Киева дворник нашел почерневший труп и еле живого мужчинуПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...