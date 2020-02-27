В Киеве ищут 17-летнего парня в черной куртке и кепке

Об исчезновении Максима Бабинова сообщили в полиции Святошинского района

Столичные правоохранители разыскивают несовершеннолетнего Максима Бабинова, заявление об исчезновении которого было подано в Святошинском районе.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, парень 2003 года рождения был одет в черную короткую куртку, синие джинсы, кроссовки светлого цвета и черную кепку.

Рост парня 175 см, у него русые короткие волосы и среднее телосложение.

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При получении любой информации о возможном месте нахождения ребенка просят звонить "102".

Ранее полиция разыскивала парня, который ушел из центра социально-психологической реабилитации детей "Злагода" в Белой Церкви.

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Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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