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В Киеве ищут доноров для двух девушек, пострадавших в ДТП

21 июня, 19:09

Также родные пострадавших ищут свидетелей ДТП, которые готовы дать показания

Фото: Facebook
Фото: Facebook.

Двум девушкам, которые пострадали в ДТП в Протасовом Яру в четверг, 20 июня, необходима донорская кровь. Об этом сообщается на странице "Защитим Протасов Яр" в Facebook.

В настоящее время Александра Осауленко и Анастасия Супруненко находятся в отделении реанимации в Киевской городской клинической больнице № 17 в Лабораторном переулке, 20. Девушки в тяжелом состоянии.

Сообщается, что у Анастасии перелом таза и черепно-мозговая травма. Ей требуется донорская кровь любой группы. Сдать кровь можно в Киевском городском центре крови на улице Берлинского, 12 или улице Пимоненко, 8 в будний день с 8:00 до 12:00 с пометкой "Для Анастасии Супруненко" и сфотографировать справку.

Также родные и друзья пострадавших девушек ищут свидетелей ДТП, которые готовы дать показания. Обращаться можно к Ольге Дунебабиной. 


Отмечается, что автомобиль Volkswagen сбил девушек не во время перекрытия дороги и пострадавшие — не участницы акции.

Напомним, в четверг, 20 июня, в Протасовом Яру около 15:20 серый Volkswagen универсал, который двигался в сторону Соломенской площади, сбил на пешеходном переходе возле заправки "Сокар" двух девушек. Водитель попытался скрыться с места ДТП.

Также мы писали, что в Одессе утром 18 июня произошло дорожно-транспортное происшествие: на Люстдорфской дороге трамвай сбил пешехода, который перебегал проезжую часть, не снимая наушников. Как выяснилось, парень перебегал проезжую часть, после чего выскочил на обособленное трамвайное полотно.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.


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Тег ДТП, сбил, кровь, доноры

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