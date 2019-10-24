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Полиция и возмущенные жители Киева "отлавливают" двух педофилов

24 октября, 10:53

Злоумышленники напали на детей в Подольском и Дарницком районах

В Киеве правоохранители расследуют обстоятельства совершения сексуальных преступлений в отношении двух малолетних девочек. ЧП произошли в Подольском и Дарницком районах столицы, рассказали в полиции Киева.

Так, в Подольское управление полиции от женщины поступило сообщение о том, что в подъезде дома на улице Краснопольская неизвестный приставал к 10-летней дочери и касался ее тела. Девочке удалось вырваться из рук злоумышленника, который после этого скрылся.

По словам заявительницы, незнакомец – худощавого телосложения, низкий – рост примерно 150 см, с коротким темными волосами и наушниками на голове, был одет в темно-синюю кофту с капюшоном, темно-синие джинсы, белые кроссовки. Особая примета – не выговаривает букву "р".

Также в Дарницкое управления полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что в арке дома на улице Драгоманова неизвестный обнажил половой орган, чем совершил развратные действия в отношении ее 11-летней дочери.

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Для отработки этих сообщений на адреса выезжали следственно-оперативные группы, патрульные полицейские, работники ювенальной превенции. Собранные сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований и начали два уголовных производства: по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) и по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают личности, причастных к указанным преступлениям, чтобы в дальнейшем привлечь их к уголовной ответственности. Гражданам, которые владеют какой-либо информацией об указанных событиях, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по спецлинии 102.

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Фото: Вячеслав Николаенко, Facebook

Напомним, в Киеве начато уголовное производство за развращение малолетних детей в помещении школы.

Ранее сообщалось, что в Киевской области будут судить 49-летнего мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку.

При этом также известно, что работники Приднепровского управления киберполиции совместно со следователями полиции Запорожья разоблачили 23-летнего местного жителя, который насиловал двухлетнего ребенка.

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Киев педофилы правоохранители приставал развращение уголовное производство

Источник: Сегодня

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