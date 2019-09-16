В Киеве ищут двух пропавших девочек

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Правоохранители Киева сообщают о розыске 16-летней девочки Дарьи Томаш. Как указано на странице "Розыск детей" в Facebook, девочка 14 сентября ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Рост девочки – 165 см, у нее среднее телосложение, волосы длинные темные. При наличии любой информации о возможном месте нахождения девушки следует сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Кроме того, также разыскивается 13-летняя Таисия Булах, которая также ушла 14 сентября из дома и пока что не вернулась. У девочки худощавое телосложение, рост составляет 160 см, волосы темно-русые. Девочка была одета в джинсы, красную футболку и кеды.

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Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Новости "Сегодня" писали, что полиция Киева разыскивает мужчину за совершение сексуального насилия в отношении несовершеннолетней девушки в Дарницком районе.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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