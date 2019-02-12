В Киеве ищут грабителей, которые обстреляли машину и украли 40 тысяч долларов
Полиция объявила план «Перехват» и разыскивает злоумышленников
В центре столицы со стрельбой ограбили киевлянина. ЧП произошло на улице Васильковской.
"Предварительно в 15:10 в полицию обратился мужчина 1972 года рождения и сообщил, что его автомобиль "Нисан" заблокировали неизвестные на автомобиле-универсале "БМВ" на прибалтийских номерах. Мужчина рассказал, что вышли трое человек в масках с оружием в руках и произвели несколько выстрелов и отобрали сумку, где у мужчины было сумма в приблизительно 40 тысяч долларов", – рассказали "Сегодня" в полиции Киева.
Там добавляют, что на место выехала следственно-оперативная группа. Вся информации будет проверяться, поскольку пока точно неизвестно: злоумышленники стреляли в воздух, по автомобилю и есть ли пострадавшие.
Ранее на бульваре Леси Украинки возле ресторана произошла стрельба. О выстрелах в центре Киева стало известно 11 февраля около 23:30. На месте полицейские обнаружили несколько гильз от ружья 12-го калибра. Кроме того, у здания ресторана находился белый Mercedes на транзитных номерах.
Правоохранители подтвердили информацию о стрельбе. По данным издания, выстрелы из гладкоствольного ружья произвел хозяин "немца". Мужчина был пьян. Что стало причиной стрельбы на данный момент неизвестно.
Напомним, недавно на улице Чернобыльской в Святошинском районе Киеве произошла стрельба. Инцидент случился возле шашлычной, были ранены двое представителей частной охранной фирмы.
Кроме того, недавно генеральный прокурор Юрий Луценко выступил за легализацию оружия в Украине. По его словам, у людей слишком много оружия на руках – от 3 до 5 миллионов единиц – и его практически невозможно обнаружить и изъять. Поэтому, по его словам, нужно узаконить его и он назвал условия для разрешения на ношение "огнестрела".
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