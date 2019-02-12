В Киеве ищут грабителей, которые обстреляли машину и украли 40 тысяч долларов

Полиция объявила план «Перехват» и разыскивает злоумышленников

В Киеве ищут грабителей, которые обстреляли машину и украли 40 тысяч долларов Александр Марущак 2019-02-12T16:13:00+02:00 Происшествия Полиция объявила план «Перехват» и разыскивает злоумышленников

В центре столицы со стрельбой ограбили киевлянина. ЧП произошло на улице Васильковской.

"Предварительно в 15:10 в полицию обратился мужчина 1972 года рождения и сообщил, что его автомобиль "Нисан" заблокировали неизвестные на автомобиле-универсале "БМВ" на прибалтийских номерах. Мужчина рассказал, что вышли трое человек в масках с оружием в руках и произвели несколько выстрелов и отобрали сумку, где у мужчины было сумма в приблизительно 40 тысяч долларов", – рассказали "Сегодня" в полиции Киева.

Там добавляют, что на место выехала следственно-оперативная группа. Вся информации будет проверяться, поскольку пока точно неизвестно: злоумышленники стреляли в воздух, по автомобилю и есть ли пострадавшие.

Ранее на бульваре Леси Украинки возле ресторана произошла стрельба. О выстрелах в центре Киева стало известно 11 февраля около 23:30. На месте полицейские обнаружили несколько гильз от ружья 12-го калибра. Кроме того, у здания ресторана находился белый Mercedes на транзитных номерах.

Правоохранители подтвердили информацию о стрельбе. По данным издания, выстрелы из гладкоствольного ружья произвел хозяин "немца". Мужчина был пьян. Что стало причиной стрельбы на данный момент неизвестно.

Напомним, недавно на улице Чернобыльской в Святошинском районе Киеве произошла стрельба. Инцидент случился возле шашлычной, были ранены двое представителей частной охранной фирмы.

Кроме того, недавно генеральный прокурор Юрий Луценко выступил за легализацию оружия в Украине. По его словам, у людей слишком много оружия на руках – от 3 до 5 миллионов единиц – и его практически невозможно обнаружить и изъять. Поэтому, по его словам, нужно узаконить его и он назвал условия для разрешения на ношение "огнестрела".

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.