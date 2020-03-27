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В Киеве ищут пропавшую 15-летнюю школьницу

27 марта, 09:15

Наталья Руда

Девочка была одета в розовую куртку без капюшона, темно-синие джинсы, белые кроссовки на платформе

Столичные правоохранители сообщают о розыске 15-летней Валерии Склярук, которая 26 марта ушла из дома и не вернулась.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, на вид девочке 14-16 лет, рост около 160 см, у нее спортивное телосложение, русые волосы выше плеч с покрашенными в светлый цвет концами, также у нее есть брекеты на зубах.

Она одета в розовую куртку без капюшона, темно-синие джинсы, белые кроссовки на платформе.

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Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

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При наличии любой информации о возможном месте нахождения девушки правоохранители просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Напомним, недавно в Киевской области копы разыскали мать с двумя детьми, которые пропали в селе Лизогубова Слобода. Как выяснилось, женщина с маленькими сыновьями уехала в Днепропетровскую область после ссоры с сожителем и гостила у сестры.

Кроме того, ранее в Киеве нашли трехлетнего мальчика с синяками. Что случилось с ребенком – смотрите в сюжете:

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Киев дети розыск

Источник: Сегодня

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