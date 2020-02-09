В Киеве ищут пропавшую 17-летнюю девочку

/ Фото: Информатор

Недавно в Киеве искали 15-летнюю девочку, а теперь полиция разыскивает 17-летнюю Веронику Владимировну Николаенко.

Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что живет она в Деснянском районе столицы. Ее родители обратились в полицию после того, как Вероника 6 февраля ушла из дома и не вернулась, о местонахождении девочки не известно до сих пор. Родственники и полиция просят помочь найти пропавшую.

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Приметы: на вид 16-17 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые до плеч с выкрашенными кончиками. Была одета в спортивную черную одежду, а именно: джинсы, кроссовки, шапку и черный шарф с белыми квадратами.

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При наличии любой информации о возможном местонахождении Вероники, сообщите по телефону спецлинии полиции "102".

Как сообщали новости "Сегодня", в Киеве на Подоле в квартире нашли убитыми двух пропавших девушек. Погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла их тела, лежащие друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

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