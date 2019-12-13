В Киеве ищут родственников 20-летней девушки, которую нашли в шоковом состоянии

Фото: Ирина Вратарева

В Киеве разыскивают родственников 20-летней девушки, которую обнаружили вечером 12 декабря на Русановке. Об этом сообщила Ирина Вратарева, у которой девушка просила о помощи, на своей странице в Facebook.

"Возможно кто-то ищет дочку... девочка около 20 лет бросилась ко мне у подъезда с криком: "Спаси меня". Энтузиастов, 9/2. Девочка явно очень домашняя. Не асоциал. Крашенные белые волосы до плеч, большие карие глаза, довольно тонкие брови. Одета в короткую салатовую куртку с рисунком – треугольником и капюшоном, синие джинсы. Темно-синяя вязаная шапка с меховым помпоном. Речь у нее отняло, была в состоянии психоза, шока. Показывала, что страшно, падала на колени", – написала Вратарева.

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Она уточнила, что вызвала медиков, девушку в итоге забрала скорая помощь.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.

Также новости "Сегодня" писали, что в пгт Ивановка Одесской области была найдена погибшая 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танц и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

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