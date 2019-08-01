В Киеве ищут серийного насильника: фото и видео https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA 2019-08-01T22:18:00+03:00 Происшествия Мужчина совершил два нападения

Полиция Киева просит помочь разыскать мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования. Мужчина, изображенный на портрете и видео, обоснованно подозревается в совершении двух попыток изнасилования в Шевченковском и Оболонском районах, которые случились 2 и 23 июля этого года.

Приметы предполагаемого злоумышленника: на вид возрасте 20-25 лет, рост 185-190 см, худощавый, вытянутое лицо, темные волосы.

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Напомним, мужчина, который нападал на женщин в подъездах в столице, задержан в Кировоградской области. Ранее в столичную полицию поступило несколько заявлений от женщин, которые стали жертвами разбойных нападений: четыре – в Голосеевском районе и один – в Святошинском районе. Неизвестный на улице и в подъездах бил, забирал у них ценные вещи и убегал.

Подробнее о нападениях на женщин в столице смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что в Киеве граждане помогли полиции задержать мужчину, который после ограбления проглотил цепочку потерпевшей.

Также мы писали, что столичные копы задержали таксиста по подозрению в изнасиловании и ограблении женщины.

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