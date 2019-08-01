В Киеве ищут серийного насильника: фото и видео

Полиция Киева просит помочь разыскать мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования. Мужчина, изображенный на портрете и видео, обоснованно подозревается в совершении двух попыток изнасилования в Шевченковском и Оболонском районах, которые случились 2 и 23 июля этого года.
Приметы предполагаемого злоумышленника: на вид возрасте 20-25 лет, рост 185-190 см, худощавый, вытянутое лицо, темные волосы.
Напомним, мужчина, который нападал на женщин в подъездах в столице, задержан в Кировоградской области. Ранее в столичную полицию поступило несколько заявлений от женщин, которые стали жертвами разбойных нападений: четыре – в Голосеевском районе и один – в Святошинском районе. Неизвестный на улице и в подъездах бил, забирал у них ценные вещи и убегал.
В тренде"Заря" пробилась в следующий раунд Лиги Европы: украинцы дважды обыграли вице-чемпиона Черногории
Подробнее о нападениях на женщин в столице смотрите в сюжете:
Ранее сообщалось, что в Киеве граждане помогли полиции задержать мужчину, который после ограбления проглотил цепочку потерпевшей.
Также мы писали, что столичные копы задержали таксиста по подозрению в изнасиловании и ограблении женщины.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк