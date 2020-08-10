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В Киеве ищут взрывчатку в нескольких посольствах

10 августа, 17:50

Руслан Ровик Руслан Ровик

Копы отказались называть дипломатические представительства, которые якобы заминировали

В Киеве, где недавно искали взрывчатку на Оболони, полицейские проверяют сообщения о минировании нескольких посольств.

Об этом со ссылкой на данные столичных стражей порядка сообщает Укринформ.

"На 15 часов поступило сообщение на электронную почту одного из посольств, и в письме сообщалось, что заминировано все посольство, и еще нескольких различных посольств в разных районах города", - говорится в сообщении.

По указанным в письме адресам были направлены следственно-оперативные группы для проверки сообщений.

При этом в ведомстве отметили, что не могут рассказать о том, какие именно посольства оказались в списке.

"Называть их не можем. Там в перечне менее 10 посольств, в разных районах города Киева", – сказали в полиции.

Напомним, что 3 августа в центре Киева гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение банка в бизнес-центре "Леонардо", заявив, что в его рюкзаке находится бомба.

Мужчина потребовал присутствия журналистов, однако дальнейшие его требования не были ясны, так как он назвался "святым духом". Вскоре Каримова обезвредили, его обвиняют по статье о теракте.

Также смотрите, какое наказание получил мужчина, "минировавший" станцию метро "Гидропарк" в Киеве:

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Киев посольство бомба взрывчатка минирование
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