В Киеве испортили два масштабных мурала

Муралы расположены на стенах путепровода над железнодорожными путями на Оболони

В Киеве испортили два масштабных мурала, частично зарисовав их краской. Обе работы находятся в Оболонском районе столицы.

Чтобы увидеть эти рисунки, нужно спуститься под путепровод над железнодорожными путями, на пересечении улиц Луговой и Богатырской. Работы расположены на стенах путепровода, между ними проезжают поезда. Прохожие тут бывают изредка, а работники железной дороги говорят, что любителей попшикать из баллончика на стены – предостаточно.

"Рисунки были очень классные, эмоциональные и необычные. Правда, от вида черепов поначалу в жилах остывала кровь. Когда именно их зарисовали метровыми буквами, тяжело сказать", – рассказал нам работник железной дороги.

На первом мурале, нарисованном летом 2018 года, изображены девушка и парень, сидящие на груде человеческих черепов. Рисунок пересекает надпись – "When the rich wage war, it’s the poor who die" ("Когда богатые воюют, бедные умирают"). По задумке автора, его мурал посвящен не только военным событиям в Украине, но и во всем мире.

Сейчас черепа зарисованы большими буквами.











Также испорчен частично второй мурал, на котором нарисован портрет солиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона с вытянутой вперед рукой с микрофоном. Эта работа появилась под путепроводом в 2017 году и нарисована в честь умершего легендарного рок-музыканта.

Автор двух этих муралов – известный художник из Донецка Александр Корбан, его работы украшают фасады многих домов в Киеве и других городах Украины. Пока не известно, будет ли он восстанавливать испорченные муралы под путепроводом на Оболони.

Напомним, на станции метро "Осокорки" закончили рисовать гигантский мурал в рамках проекта MoreThanUs. Разрисовывать свод станции начали в сентябре прошлого года. Работы проводились по ночам. Поэтапно свои муралы рисовали восемь художников из разных стран мира, но все работы посвящены Украине. Проект обошелся в 3,6 млн грн.

Также мы писали, что в Киеве неизвестные рабочие испортили мурал со стрижом, размещенный на стене 16-этажного дома по улице Булаховского, 40

