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В Киеве из аэропорта "Жуляны" эвакуировали пассажиров

Сегодня, 16:13

Эвакуация началась после сообщения о минировании аэропорта

Аэропорт "Жуляны". Фото: Facebook
Аэропорт "Жуляны". Фото: Facebook.
В Киеве из аэропорта "Жуляны" эвакуировали пассажиров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/699/1d0/5c76991d0b447.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/699/1d0/5c76991d0b447.jpg Происшествия Эвакуация началась после сообщения о минировании аэропорта

В Киеве из Международного аэропорта "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") после сообщения о минировании из терминалов эвакуировали пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Сегодня, 27 февраля, около 14:55, в службы аэропорта на электронную почту поступила информация о минировании Международного аэропорта "Киев". В настоящее времяидет эвакуация пассажиров из терминалов", - говорится в сообщении.

В аэропорт прибыли бригады взрывотехников, кинологи и следственно-оперативная группа, которые обследуют помещение аэропорта и прилегающую территорию.


Напомним, 1 января в Харьковской области ранее судимого 23-летнего парня задержали за "минирование" районного отделения полиции. Как стало известно, житель поселка Хотомля отмечал Новый год с друзьями, поспорил с ними и в результате со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о минировании Волчанского райотдела.

Подозреваемого задержали, ему грозит тюремное заключение на срок до шести лет по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности".

Также в Харьковской области неизвестный сообщил о минировании здания районного суда. Взрывчатку эксперты так и не нашли, проводилась эвакуация.

А В Виннице женщина из мести "заминировала" банк.

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Тег аэропорт, Жуляны, эвакуация, минирование

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