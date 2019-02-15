В Киеве из Днепра выловили тело женщины
Погибшую из воды доставали водолазы
В Киеве сегодня днем, 15 февраля, в реке Днепр возле моста Метро обнаружили тело женщины. Спасателей на место происшествия в 13:13 вызвали правоохранители, сообщили в ГСЧС столицы.
Как оказалось, тело женщины находилось на расстоянии трех метров от берега на поверхности воды. Водолазы с помощью специального снаряжения достали утопленницу и передали полицейским.
Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, 30 декабря 2018 года в Киеве в реке Днепр обнаружили уже бездыханное тело мужчины, которое прибило к берегу на Русановской набережной.
Напомним, с начала года, по состоянию на август, в Украине утонули 744 человека, из которых 75 – дети. Также за семь месяцев спасателям удалось спасти жизнь 576 лицам, из них 104 детям. Спасатели назвали причины трагедий.
Ранее спасатели показывали, как не стать жертвой водной стихии и помочь в беде другим. Самое сложное, рассказывает водолаз, когда человек без сознания. Тогда спасатель ныряет в воду и пристегивает его к носилкам. Чтобы извлечь такого пострадавшего из воды, нужно минимум двое хорошо подготовленных мужчин. Специалисты советуют плыть на спасение утопающего вдвоем или втроем.
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