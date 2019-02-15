В Киеве из Днепра выловили тело женщины

Погибшую из воды доставали водолазы

Фото: ГСЧС Киева.

В Киеве из Днепра выловили тело женщины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6de/3a9/5c66de3a9f2e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6de/3a9/5c66de3a9f2e3.jpg 2019-02-15T17:45:00+02:00 Происшествия Погибшую из воды доставали водолазы

В Киеве сегодня днем, 15 февраля, в реке Днепр возле моста Метро обнаружили тело женщины. Спасателей на место происшествия в 13:13 вызвали правоохранители, сообщили в ГСЧС столицы.

Как оказалось, тело женщины находилось на расстоянии трех метров от берега на поверхности воды. Водолазы с помощью специального снаряжения достали утопленницу и передали полицейским.

Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, 30 декабря 2018 года в Киеве в реке Днепр обнаружили уже бездыханное тело мужчины, которое прибило к берегу на Русановской набережной.

Напомним, с начала года, по состоянию на август, в Украине утонули 744 человека, из которых 75 – дети. Также за семь месяцев спасателям удалось спасти жизнь 576 лицам, из них 104 детям. Спасатели назвали причины трагедий.

Ранее спасатели показывали, как не стать жертвой водной стихии и помочь в беде другим. Самое сложное, рассказывает водолаз, когда человек без сознания. Тогда спасатель ныряет в воду и пристегивает его к носилкам. Чтобы извлечь такого пострадавшего из воды, нужно минимум двое хорошо подготовленных мужчин. Специалисты советуют плыть на спасение утопающего вдвоем или втроем.

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