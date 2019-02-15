Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве из Днепра выловили тело женщины

Сегодня, 17:45

Погибшую из воды доставали водолазы

Фото: ГСЧС Киева
Фото: ГСЧС Киева.
В Киеве из Днепра выловили тело женщины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6de/3a9/5c66de3a9f2e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6de/3a9/5c66de3a9f2e3.jpg Происшествия Погибшую из воды доставали водолазы

В Киеве сегодня днем, 15 февраля, в реке Днепр возле моста Метро обнаружили тело женщины. Спасателей на место происшествия в 13:13 вызвали правоохранители, сообщили в ГСЧС столицы.

Как оказалось, тело женщины находилось на расстоянии трех метров от берега на поверхности воды. Водолазы с помощью специального снаряжения достали утопленницу и передали полицейским.

Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, 30 декабря 2018 года в Киеве в реке Днепр обнаружили уже бездыханное тело мужчины, которое прибило к берегу на Русановской набережной.  

Напомним, с начала года, по состоянию на август, в Украине утонули 744 человека, из которых 75 – дети. Также за семь месяцев спасателям удалось спасти жизнь 576 лицам, из них 104 детям. Спасатели назвали причины трагедий.

Ранее спасатели показывали, как не стать жертвой водной стихии и помочь в беде другим. Самое сложное, рассказывает водолаз, когда человек без сознания. Тогда спасатель ныряет в воду и пристегивает его к носилкам. Чтобы извлечь такого пострадавшего из воды, нужно минимум двое хорошо подготовленных мужчин. Специалисты советуют плыть на спасение утопающего вдвоем или втроем.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег спасатели, мост метро, ГСЧС, утопленники

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве из Днепра выловили тело женщины". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели опубликовали статистику погибших на льду с начала года

8 февраля, 12:41

Несмотря на предупреждения спасателей, люди все равно ходят на покрытые льдом водоемы

Спасатели четвертые сутки ищут пропавших на Днепре мужчин

6 февраля, 11:07

Тело одного утопленника уже нашли, поиски еще двух продолжаются

Трагедия на озере в Житомирской области: утонули два мальчика

12 августа 2018, 17:04

Когда детей достали из воды, то они уже не подавали признаков жизни

Смерть на воде: спасатели насчитали сотни погибших

10 июля 2018, 11:40

Только за выходные, 7-8 июля, погибло 20 человек

Почему врачи запрещают пить воду стоя?

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Денисова рассказала, как пленные моряки удивили российских судей

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Становится обузой для России: Крыму предрекли печальное будущее

Видео скрытой камеры Квартала 95 повеселило украинцев

Анна-Мария: Усик заставит Притулу ответить за каждую шутку

Как сделать рамку для зеркала своими руками

“Ты не актриса на сцене”: Камилла объявила бойкот Меган Маркл

В Киеве мужчине выстрелили в голову за замечание
Загрузка...

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

Сегодня, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

Сегодня, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Вчера, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

13 февраля, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

План Путина сработал: ЕС бросил Украину на растерзание Кремлю