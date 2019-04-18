В Киеве из квартиры на Новобеличах сбежал питон
Вероятно, змея могла уползти по коммуникациям
На улице Академика Булаховского на жилмассиве Новобеличи в Святошинском районе столицы из квартиры жилого дома сбежал питон. Об этом сообщается на странице в Facebook киевской Службы спасения животных.
"Оказана помощь в поиске сбежавшего питона. Обследована квартира, змея не обнаружена, вероятно, она могла уйти по коммуникациям", - говорится в сообщении.
Напомним, что не так давно в столице из террариума одного из офисов на Подоле сбежала змея.
Также мы писали, что в Киеве на Троещине, в многоквартирном доме по улице Бальзака, нашли змею – лучистый полоз сбежал из террариума своих хозяев и через вентиляцию заполз к соседям снизу.
При этом сообщалось, что во Львовской области 42-летний житель одного из сел пострадал от укуса змеи. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Перемышлянскую ЦРБ.
Не так давно во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. Змея атаковала малышку, когда та находилась в лесу. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. После укуса ребенок прожил еще три дня.
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