В Киеве из квартиры на Новобеличах сбежал питон

Вероятно, змея могла уползти по коммуникациям

Паук победил одну из самых опасных в мире змей. Фото: Pixabay

На улице Академика Булаховского на жилмассиве Новобеличи в Святошинском районе столицы из квартиры жилого дома сбежал питон. Об этом сообщается на странице в Facebook киевской Службы спасения животных.

"Оказана помощь в поиске сбежавшего питона. Обследована квартира, змея не обнаружена, вероятно, она могла уйти по коммуникациям", - говорится в сообщении.

Напомним, что не так давно в столице из террариума одного из офисов на Подоле сбежала змея.

Также мы писали, что в Киеве на Троещине, в многоквартирном доме по улице Бальзака, нашли змею – лучистый полоз сбежал из террариума своих хозяев и через вентиляцию заполз к соседям снизу.

При этом сообщалось, что во Львовской области 42-летний житель одного из сел пострадал от укуса змеи. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Перемышлянскую ЦРБ.

Не так давно во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. Змея атаковала малышку, когда та находилась в лесу. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. После укуса ребенок прожил еще три дня.

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