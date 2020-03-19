Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,27
29,79

В Киеве из машин стали воровать детские автокресла

19 марта, 14:52

Наталья Руда

Инцидент произошел на проспекте Правды

В Киеве задержали мужчину, который в ночь на четверг, 19 марта, на проспекте Правды разбил в припаркованном автомобиле Geely стекло и украл детское автокресло. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в столице.

Вора сначала поймал муж владелицы авто и не давал ему сбежать, пока не приехали патрульные.

Полицейские также выяснили, что 34-летний подозреваемый уже привлекался к ответственности за совершение уголовного преступления.

Реклама

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.

В тренде
Транспорт, который заменит закрытое метро в Киеве: список маршрутов

Ранее в Верховной Раде одобрили введение штрафов за перевозку детей в автомобилях без автокресел. Хотя ранее такие нормы и были в наших правилах дорожного движения, но никакой ответственности за их нарушение не предполагалось. Сайт "Сегодня" разбирался, зачем нужны автокресла, почему простых ремней безопасности недостаточно, кого коснется нововведение и что будет с таксистами.

Отметим, что согласно принятому Радой закону, за нарушение правил перевозки детей водитель должен будет заплатить штраф в размере 30 необлагаемых минимумов – сейчас это 510 гривен. При повторном нарушении сумма наказания вырастает до 850 гривен.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев кража автокресло

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Нападение на поезд Львов-Москва: появились первые подробности (фото, видео)
Нападение на поезд Львов-Москва: появились первые подробности (фото, видео)Украина
Большой пожар в центре Киева: люди спасают машины с парковки (видео)
Большой пожар в центре Киева: люди спасают машины с парковки (видео)Происшествия
Большой пожар на Святошино: стало известно, что горит (фото)
Большой пожар на Святошино: стало известно, что горит (фото)Происшествия
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатры
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатрыПроисшествия
Под Киевом нашли школьника, пропавшего после ссоры с родителями
Под Киевом нашли школьника, пропавшего после ссоры с родителямиПроисшествия
Карантин в Киеве: двое детей, оставшихся без присмотра, устроили пожар в квартире (фото)
Карантин в Киеве: двое детей, оставшихся без присмотра, устроили пожар в квартире (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...