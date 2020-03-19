В Киеве из машин стали воровать детские автокресла

В Киеве задержали мужчину, который в ночь на четверг, 19 марта, на проспекте Правды разбил в припаркованном автомобиле Geely стекло и украл детское автокресло. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в столице.

Вора сначала поймал муж владелицы авто и не давал ему сбежать, пока не приехали патрульные.

Полицейские также выяснили, что 34-летний подозреваемый уже привлекался к ответственности за совершение уголовного преступления.

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На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.

Ранее в Верховной Раде одобрили введение штрафов за перевозку детей в автомобилях без автокресел. Хотя ранее такие нормы и были в наших правилах дорожного движения, но никакой ответственности за их нарушение не предполагалось. Сайт "Сегодня" разбирался, зачем нужны автокресла, почему простых ремней безопасности недостаточно, кого коснется нововведение и что будет с таксистами.

Отметим, что согласно принятому Радой закону, за нарушение правил перевозки детей водитель должен будет заплатить штраф в размере 30 необлагаемых минимумов – сейчас это 510 гривен. При повторном нарушении сумма наказания вырастает до 850 гривен.

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