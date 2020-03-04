В Киеве из окна выпал мужчина

В Киеве по адресу улица Милютенко, 38 произошел несчастный случай. В результате падения с высоты погиб мужчина.

Об этом пишет Информатор.

Мужчина проживал в квартире на седьмом этаже. В момент случившегося дома была его падчерица и семилетняя девочка.

По информации СМИ, мужчина злоупотреблял алкоголем и между родственниками возник конфликт. Он якобы неоднократно угрожал, что покончит жизнь самоубийством.

Он в какой-то момент открыл окна и выпал. Медикам не удалось его спасти.

Ранее полицейские неоднократно приезжали в эту квартиру, так как там постоянно были конфликты из-за распития алкоголя. Погибшему было 53 года. Детали трагедии устанавливаются.

Напомним, в Одесской области двое детей – мальчик и девочка, 2017 и 2014 года рождения, – вывалились из окна больничной палаты на втором этаже. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в результате падения девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а ее брат повредил позвоночник.

Как сообщали "Сегодня", в одном из спальных районов Киева произошла трагедия. На улице Киото, 9 (Деснянский район столицы) мужчина выпал из окна на лестничной клетке между 8-м и 9-м этажами жилого дома вместе со стеклом. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте.

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