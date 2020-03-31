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В Киеве из обсервации в отеле "Казацкий" сбежали несколько человек

31 марта, 13:35

Мила Князьская-Ханова

Также беглецы есть и из обсервации в отеле "Пуща"

Несколько человек, помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве, сбежали, сообщает агентство "Українські новини".

"Несколько человек покинули место обсервации. Сейчас вместе с пограничниками уточняем списки, чтобы точно знать, сколько", – сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Кроме того, место обсервации в отеле "Пуща" также покинули ранее эвакуированные из Катара. Полиция намерена привлечь сбежавших из обсервации к административной ответственности.

Также полиция взяла под охрану отель "Казацкий" в Киеве, куда поместили на обсервацию часть украинцев, эвакуированных из-за границы. А ранее скорая забрала из отеля "Казацкий" пассажира рейса Доха – Киев с температурой.

Напомним, 30 марта вокруг условий обсервации для вернувшихся с Бали и Дохи в Украину людей вспыхнул немалый скандал, так как люди не соглашались на 14-дневную изоляцию в предложенных гостиницах и санаториях.

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Отметим, что мэр Виталий Кличко пригрозил нарушителям карантина и обсервации огромными штрафами и даже уголовной ответственностью.

Также смотрите, как эвакуированные из Вьетнама украинцы пытались прорваться из аэропорта в "Борисполе".

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Киев скандал карантин обсервация

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