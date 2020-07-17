В Киеве из пожара спасли кота (фото)

В Киеве 16 июля днем произошел пожар в доме на ул. Ломоносова, 73-Е, в Голосеевском районе столицы. Спасателей на место происшествия вызвали в 12:41, рассказали в ГСЧС столицы.

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Прибыв на место, спасатели выяснили, что горит комната в квартире на 8 этаже 13-этажного жилого дома. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению, и уже в 13:12 полностью потушили пламя.

На момент возникновения пожара в квартире хозяев не было, но дома остался кот, которого пожарные спасли из дымовой ловушки. Владельцы квартиры, прибыв на место, обрадовались, что их питомец цел и невредим – несмотря на страшную весть о пожаре в их доме.

Огонь повредил бытовую технику, четыре метра электропроводов, ламинат на площади 5 кв. м. В квартире закопчены стены и потолок. На месте происшествия работали четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, и 15 спасателей. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

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Ранее в столице бойцы ГСЧС вместе с Командой спасения животных в Киеве 14 июня весь день пытались достать маленького котенка из ловушки, в которую он попал в многоэтажке на бульваре Игоря Шамо, 14. Так, 1,5-месячный кот Гарри застрял в вентиляционной шахте дома и провел там трое суток без еды и воды, его не могли достать и отыскать.

Также мы рассказывали, как водитель столичной полиции спас маленького черного котенка от гибели и забрал к себе домой, предварительно вылечив в ветлечебнице.

О том, как помочь котам пережить жару в Киеве – смотрите в сюжете "Сегодня":

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