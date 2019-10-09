В Киеве из пожара в высотке спасли четырех детей, дедушку и собаку

Фото: ГСЧС Киева

В столице 9 октября днем вспыхнул пожар в 9-этажном жилом доме на пр. Лесном, 15а. Спасателей на место происшествия вызвали в 15:38, сообщает ГСЧС Киева.

Как оказалось, пожар произошел в одной из квартир на втором этаже. В подъезде наблюдалось сильное задымление. Во время тушения спасатели эвакуировали из дома пять граждан и спасли двух детей. Еще двух малышей и собаку из здания вынесли работники правоохранительных органов. Также из едкого дыма спасли пожилого мужчину 1932 года рождения.

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Фото: ГСЧС Киева

В 16:01 пожарные локализовали огонь, а в 16:28 – полностью потушили. На месте происшествия работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава. Причины возникновения пожара установит следствие.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время тушения пожара в гараже на улице Качуры, 66 в Святошинском районе спасатели обнаружили тело мужчины. На месте пожара работали две единицы пожарно-спасательной техники и около 10 человек личного состава. Причина пожара и обстоятельства смерти мужчины устанавливают правоохранительные органы.

Не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина.

Новости "Сегодня" сообщали, что в начале осени Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне.

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