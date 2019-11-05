В Киеве из психбольницы сбежали несовершеннолетние пациентки, выпрыгнув из окна

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве три несовершеннолетние девушки пытались сбежать из отделения специализированного медучреждения, выпрыгнув из окна второго этажа. Одна из беглянок в итоге сломала ногу, а остальных разыскали в течение часа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

"В Подольское управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что в медицинское учреждение доставили местную жительницу, 2002 года рождения, с телесными повреждениями. Как выяснили полицейские, потерпевшая и ее две 15-летние подруги-беглянки находились на лечении в специализированном медицинском учреждении. Девушки решили сбежать, выпрыгнув из окна на втором этаже. Для 17-летней киевлянки прыжок оказался неудачным: ее госпитализировали с переломом ноги", – говорится в сообщении.

Две другие девушки с места происшествия скрылись, однако уже в течение часа их нашли у родственницы.

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Сведения о данном факте внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции.

При этом издание "Информатор" сообщает, что девушки пытались сбежать из отделения психиатрической больницы.

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