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В Киеве из психбольницы сбежали несовершеннолетние пациентки, выпрыгнув из окна

5 ноября, 15:35

Одна из беглянок в результате неудачного прыжка сломала ногу

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве три несовершеннолетние девушки пытались сбежать из отделения специализированного медучреждения, выпрыгнув из окна второго этажа. Одна из беглянок в итоге сломала ногу, а остальных разыскали в течение часа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

"В Подольское управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что в медицинское учреждение доставили местную жительницу, 2002 года рождения, с телесными повреждениями. Как выяснили полицейские, потерпевшая и ее две 15-летние подруги-беглянки находились на лечении в специализированном медицинском учреждении. Девушки решили сбежать, выпрыгнув из окна на втором этаже. Для 17-летней киевлянки прыжок оказался неудачным: ее госпитализировали с переломом ноги", – говорится в сообщении.

Две другие девушки с места происшествия скрылись, однако уже в течение часа их нашли у родственницы.

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Сведения о данном факте внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции.

При этом издание "Информатор" сообщает, что девушки пытались сбежать из отделения психиатрической больницы.

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Ранее сообщалось, что в Белой Церкви из Центра социально-психологической реабилитации детей "Злагода" ушел и не вернулся 13-летний Артем Ковтуненко.

Не так давно в Фастове полиция нашла пятилетнего мальчика, который пропал во время игры.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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Киев побег розыск

Источник: Сегодня

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