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В Киеве из садика пропал ребенок

25 июня, 12:53

Малыша нашли прохожие во дворе жилого дома

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области
Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Необычный случай произошел 24 июня в Шевченковском районе столицы. Как сообщают в патрульной полиции Киева, около 17 часов по линии 102 поступила информация, что с учреждения дошкольного образования пропал ребенок.

"Патрульные сразу позвонили матери мальчика, и попросили ее прислать им фото пропавшего сына. Получив фотографию, все свободные экипажи начали обследовать прилегающую территорию в поисках ребенка", – сообщают правоохранители.  

Уже через несколько минут по номеру 102 позвонила женщина, и сообщила, что во дворе дома на улице Черновола играет маленький мальчик, без присмотра взрослых. Прибыв на место происшествия, патрульные узнали ребенка с фотографии и вернули его в садик.

Фото: патрульная полиция Киева
Фото: патрульная полиция Киева

"Полицейские вызвали инспектора ювенальной полиции для выяснения всех обстоятельств с исчезновением ребенка", – говорят копы. Патрульные обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой обращаться в полицию, когда видят на улице одиноких малышей. 

Напомним, всего две недели назад в Дарницком районе на ул. Ревуцкого случайные прохожие обнаружили двухлетнего мальчика, который шел по улице без взрослых. Выяснилось, что мать потеряла его пока была в магазине.

Ранее сообщалось о жестоком убийстве в Киеве девятилетнего ребенка, пропавшего на Вырлице.


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Тег Киев, ребенок, пропал

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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