В Киеве из-за аварии метро в час пик на станции собралась огромная толпа: видео

На станциях "Святошин" и "Академгородок" в час пик проводились технические работы

Фото: Alexander Kukhar/Facebook

В Киевском метрополитене утром в понедельник, 20 января, произошло ЧП – в связи с технической неисправностью не работали станции "Святошин" и "Академгородок" на красной ветке подземки.

В частности, поезда курсировали от "Лесной" до "Святошина", а технические работы проводились около получаса, после чего движение было восстановлено.

При этом в связи с задержкой движения на станциях подземки образовались огромные толпы. Видео толкучки на "Академгородке" попало в сеть.

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Видео: Киев Оперативный

Кроме того, после сообщения метрополитена о возобновлении движения поездов в вагонах продолжали объявлять о техработах на станциях "Святошин" и "Академгородок".

Ранее в Киеве пассажир метро ударил полицейского, который сделал ему замечание. 44-летнего злоумышленника задержали.

Напомним, что минувшим летом в столичной подземке на центральной станции метро "Крещатик" произошло задымление. В связи с этим станции "Крещатик", "Театральная", "Университет" и "Майдан Незалежности" были закрыты по техническим причинам. А станция "Арсенальная" работала только на выход, ни один пересадочный узел не работал.

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